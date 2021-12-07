ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, asgari ücret beklentisini açıkladı

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, asgari ücretin bu şartlar doğrultusunda 4 bin TL'den aşağı düşünülmemesi gerektiğini belirtti.

ASRİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Danışman, kamunun asgari ücretten alınan vergiden feragat etmesi gerektiğini aktardı.

2021 yılının ciddi ekonomik türbülanslarla sona erirken, tüm süreçlere bakıldığında en kritik konunun enflasyonun sürekli yükselişi olduğunu belirten Danışman, asgari ücretlilerin yaşadığı sıkıntılara işaret etti. Danışman, "Bu yüzden iş dünyası da, hükümet de bu konuya elinden gelen katkıyı vermek zorundadır." ifadesini kullandı.

Salgın sürecinde batılı veya ekonomik durumu daha iyi olan ülkelerin bütçeden direkt katkı anlamında daha fazla risk üstlendiklerini belirten Danışman, "Onlar da GSYH'den taviz verdiler. Bu sıkıntılı dönemi atlatmak için paylaşmak esas olmalıdır. Bütçe önemli ama asgari ücret daha önemli. Asgari ücretin bu şartlar doğrulusunda 4 bin TL'den aşağı düşünülmemesi gerekir. " değerlendirmesinde bulundu.