Asset Worldwide Express, E-ihracat İçin Yenilikçi Lojistik Çözümler Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asset Worldwide Express, E-ihracat İçin Yenilikçi Lojistik Çözümler Sunuyor

Asset Worldwide Express, E-ihracat İçin Yenilikçi Lojistik Çözümler Sunuyor

Asset Worldwide Express, Worldef Fuarı'nda e-ihracat için dijitalleşen lojistik modelini tanıttı.

17.05.2025 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel lojistik çözümleriyle dikkat çeken Asset Worldwide Express, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Worldef E-Ticaret Fuarında, dijitalleşen dünyada e-ihracat yapan markalar için sunduğu yenilikçi lojistik modelini tanıttı.

E-ihracat alanında stratejik lojistik çözümler sunan Asset Worldwide Express, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Worldef E-Ticaret Fuarında küresel vizyonunu tanıttı. Şirketin Genel Müdürü Onur Tekin, yaptığı açıklamada lojistiğin artık sadece taşımacılıktan ibaret olmadığını, markalara değer katan bir strateji haline geldiğini belirtti. Asset'in klasik taşımacılığın ötesine geçerek markalara rekabet gücü kazandıran bir iş ortağına dönüştüğünü vurguyan Tekin, "Amacımız yalnızca paket taşımak değil; markalara rekabet avantajı sağlamak, müşteri deneyimini yükseltmek ve onları global pazarda daha güçlü hale getirmek. Biz, lojistikten fazlasını sunuyoruz. Her teslimat, iş ortağımızın markasına değer katmak için bir fırsattır" dedi.

Asset Worldwide Express'in, dijitalleşme ve yapay zeka temelli çözümlerle lojistik sektöründe dönüşüm oluşturmayı hedeflediğini ve bu dönüşümde şirketin üç ana stratejik noktasına yöneldiğini belirten Tekin, "Dijitalleşme, yapay zeka ve yüksek hızın şekillendirdiği yeni lojistik çağında Asset Worldwide Express, sadece Türkiye değil, dünya çapında e-ihracat yapan markalar için stratejik bir çözüm ortağı haline gelmeyi hedefliyor. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika başta olmak üzere hızla genişleyen global ağı, bu vizyonun en somut göstergesi. Asset'in küresel stratejisinde üç temel odak noktası var; Express hizmetlerle müşteriye taahhüt edilen sürede ulaşım (zamanında teslimat), rotalama, depo yönetimi ve stok takibinde maksimum verim (yapay zeka destekli optimizasyon) ve hedef pazarlar yerel çözüm ortaklarıyla entegre operasyon yönetimi (yerelleşme)" dedi.

Geliştirdiği bu sistemlerle şirketin, yalnızca ürün taşıyan değil, markaların globalde büyümesini hızlandıran bir lojistik partner konumuna yükseldiğine değinen Tekin, Worldef Fuarı'nda tanıtılan yeni çözümlerin, Asset'in sektöre getirdiği teknolojik ve operasyonel vizyonu da gözler önüne serdiğini söyledi. Öne çıkan yeniliklere değinerek, Türkiye'nin lojistikteki potansiyeline de vurgu yapan Onur Tekin, "Yeni nesil entegre takip sistemleri, gümrük süreçlerini sadeleştiren dijital belgeler ve satış sonrası müşteri deneyimini izlemeye yönelik geribildirim yazılımları bu alandaki fark oluşturan uygulamalardan sadece birkaç tanesi. Türkiye, konumu ve üretim gücüyle global lojistikte merkez olmaya aday. Biz de bu sürecin bir parçası olarak, özellikle e-ihracat yapan firmaların dünyaya açılan kapısı olmayı hedefliyoruz. Lojistik artık sadece teslimat değil, markaları geleceğe taşıyan bir strateji haline geldi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Onur Tekin, Teknoloji, istanbul, İhracat, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asset Worldwide Express, E-ihracat İçin Yenilikçi Lojistik Çözümler Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İhale karteli fezlekede ortaya çıktı Beykoz Belediye Başkanı’na 67 yıl hapis talebi İhale karteli fezlekede ortaya çıktı! Beykoz Belediye Başkanı'na 67 yıl hapis talebi
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya’da son buldu Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya'da son buldu
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’ne siyah çelenk bıraktı Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı

16:36
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili 13 kişiye 1998’er yıl, 19 kişiye 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili 13 kişiye 1998'er yıl, 19 kişiye 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
13:01
’’Kasa’’ olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu’nu zora sokacak
''Kasa'' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:24
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
21:23
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı GENÇFEST’te sahne aldı
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı
21:14
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
21:08
Samsun’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
20:34
İmamoğlu’nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
20:13
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:49
Paşinyan’ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 16:46:03. #7.13#
SON DAKİKA: Asset Worldwide Express, E-ihracat İçin Yenilikçi Lojistik Çözümler Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.