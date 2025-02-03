Astor Enerji, ABD'de Marka Tescilini Tamamladı

Ekonomi

Astor Enerji, ABD resmi marka tescilini tamamlayarak, küresel pazardaki konumunu güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın uzun vadeli vizyonunu ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini destekleyen bu gelişme, Astor Enerji'nin dünya çapında güvenilir ve güçlü bir marka olma yolculuğunda kritik önem taşıyor.

Avrupa Birliği ülkeleri, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Birleşik Krallık, Orta Asya, Kafkaslar ve Uzak Doğu gibi geniş bir coğrafyaya hizmet sağlayan şirket, özellikle Avrupa pazarında İspanya ve İngiltere'ye yüksek miktarda olmak üzere 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Ortadoğu'da da önemli bir pazar payına sahip olan Astor Enerji, ihracatın toplam satışlardaki payını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefleyerek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle de sürdürülebilir projeler üzerinde çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, şirketi Türkiye'nin adını dünyada daha da yukarı taşıyan bir marka haline getirme hedefi doğrultusunda ilerlediklerini belirterek, "Çalışmalarımızda çevresel ve sürdürülebilirlik faktörlerini de göz ardı etmiyoruz. Enerji verimliliği yüksek, uzun ömürlü transformatörler üretmek için çevreye duyarlı kalmaya devam ediyoruz. Tüm bu adımlar, Astor Enerji'nin sadece yerel pazarda değil, küresel pazarlarda da kalite çıtasını yükseltmesine ve bu kaliteyi sürdürebilmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.