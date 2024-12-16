Astor Enerji, Turquality Programı'na Kabul Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Astor Enerji, Turquality Programı'na Kabul Edildi

Astor Enerji, devlet destekli Turquality programına katılarak global pazarda varlığını güçlendiriyor.

16.12.2024 10:48
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Astor Enerji, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülen, dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı olan Turquality Destek Programı'na kabul edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji, önemli bir adım atarak dünyanın ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality Destek Programı'na kabul edildi.

Açıklamada, söz konusu programa dahil olmanın, şirketin yüksek kalite standartlarını ve yenilikçi çözümlerini küresel pazarlara taşıma kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, "Türkiye'nin seçkin markalaşma programı Turquality'ye kabul edilmiş olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu başarı, sektörümüzdeki yenilikçi çözümlerimiz ve yüksek kalite standartlarımızla inşa ettiğimiz güçlü markamızın uluslararası alanda tescilidir. Bu süreçte özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza, değerli iş ortaklarımıza ve bize güvenen müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Astor Enerji olarak, sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda küresel enerji sektöründe lider bir marka olma yolculuğumuza emin adımlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı ve TİM tarafından yürütülen, dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı Turquality, katılımcı şirketlere kurumsal, finansal ve operasyonel alanlarda kapsamlı destekler sunarak uluslararası ölçekte sürdürülebilir büyümeyi ve güçlü marka oluşturma süreçlerini teşvik ediyor.

Astor Enerji, Turquality programı ile dünya çapındaki varlığını güçlendirmeyi ve global pazarda adını geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor. Şirketin bu başarısı, aynı zamanda uluslararası marka olma yolunda atılan en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Astor Enerji, Turquality Programı'na Kabul Edildi - Son Dakika

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