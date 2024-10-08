AstraZeneca'dan Yenilikçi Sürdürülebilirlik Stantları

Ekonomi

AstraZeneca, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kongrelerde, yüzde 100 geri dönüştürülebilen malzemelerle üretilen stant kullanmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuar ve kongrelerde kullanılan stantlar genel olarak zarar gördüğünde geri dönüşüm fabrikalarına gönderilse de kullanılan malzemelerin tamamı geri dönüştürülemiyor ve tekrar bu amaçla kullanılamıyor. AstraZeneca'nın yüzde 100 geri dönüşüme uygun malzemelerden üretilen ve boya kullanılmayan yenilikçi standı ise geri dönüşüm sürecinde çevreye zarar vermiyor.

Tamamen geri dönüştürülebilen stantta kullanılan tüm malzemeler, geri dönüştürüldükten sonra gıda ve paketleme gibi birçok endüstride yeniden değerlendirilebiliyor.

Bu yenilikçi uygulama, AstraZeneca'nın tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirlik stratejisine bağlı kalma ve çevresel etkiyi en aza indirme taahhüdünü de yansıtıyor.

Şirket, "Sıfır Karbon Taahhüdü" stratejisi doğrultusunda 2025'e kadar küresel operasyonlarındaki karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi, 2030'a kadar da tüm tedarik zincirini karbon negatif yapmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Erdal Kiraz, sürdürülebilirliğin iş yapış şekillerinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Yalnızca ilaçlarıyla değil toplum ve çevre için kalıcı değer yaratan katkılarıyla da öncü olmayı hedeflediklerini ifaden eden Kiraz, gelecek dönemde bu uygulamalarını yaygınlaştırarak pozitif etkilerini artırmayı planladıklarını belirtti.

Dünyanın sağlığını destekleme ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Kiraz, şunları kaydetti:

"Kendi operasyonlarımızın çevresel etkilerini ve emisyonlarını yöneterek, tedarikçilerimizle işbirliği yaparak, değer zincirimizi karbonsuzlaştırarak ve net sıfır sağlık hizmetlerinin sunumunu hızlandırarak iklim kriziyle mücadeleye destek veriyoruz. Çevresel etkimizi azaltmanın yenilikle mümkün olduğuna inanıyoruz. Global Sıfır Karbon Taahhüdümüz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu girişimimiz, doğal kaynakları daha etkin kullanmayı, çevresel ayak izimizi azaltmayı ve atık miktarını minimuma indirmeyi amaçlıyor. Tamamen geri dönüştürülebilen malzemeden üretilen bu stantla sağlık sektöründe bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz."