Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları Çin hariç geriledi

19.05.2022 11:15
Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırıldığı Şanghay'da şu ana dek yaklaşık 12 milyon kişinin yaşadığı düşük riskli alanlarda sokağa çıkma kısıtlamasına son verildi.

Şanghay'da yasağın kaldırmasının ardından Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.096,96 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 azalarak 2.592 puana geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 değer kaybederek 26.482 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 128,1'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,5 düşüşle 52.876 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 azalışla 20.110 puanda seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda, yüksek enflasyonist ortamda merkez bankalarının agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomileri resesyona sürükleyeceği endişeleri ile negatif bir seyir izlendiğini belirterek, şirketlerin bilançolarının kötü gelmesinin de enflasyon endişelerini tırmandırdığını söyledi.

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Şanghay'da yaklaşık 12 milyon nüfus için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Şanghay'da yaklaşık 12 milyon nüfus için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Asya borsaları Çin hariç yükseldi Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Şanghay, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika


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