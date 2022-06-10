Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Yatırımcıların enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerini şekillendiren her türlü veri ve gelişmeye duyarlılığı sürerken, bugün açıklanacak ABD'nin mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi küresel çapta risk iştahı azaldı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yıllık yüzde 2,1'le beklentiler paralelinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) daha agresif faiz artırımlarına gidebileceği endişeleri Asya borsalarını baskılarken, beklentiler paralelinde açıklanan Çin'de enflasyon verilerinin ülke merkez bankasına genişleme alanı sunduğu şeklinde yorumlanması ile Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.284 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 azalarak 2.596 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 düşüşle 27.824 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 133,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 azalışla 54.477 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 21.849 puanda seyrediyor.