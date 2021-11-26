Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edilmesinin ardından yeniden gündeme gelen uçuş yasakları salgına ilişkin endişeleri artırdı.

Kovid-19'a ilişkin endişelerin yanı sıra yüksek seyreden enflasyon ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını öngörülenden daha önce sonlandırarak gelecek yıl 2-3 kez faiz artırımına gidebileceği beklentilerinin güçlenmesi de pay piyasalarında satışları beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak 3.564 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 gerileyerek 2.936 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 1,7 değer kaybederek 7.279 puan oldu.

Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin kasımda yıllık yüzde 0,5 ile beklentileri aşması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 düşüşle 28.751 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 1,3'lük kayıpla 113,8 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,4 azalışla 57.265 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 gerilemeyle 24.096 puanda seyrediyor.