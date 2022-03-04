Asya borsaları geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları geriledi

04.03.2022 11:17
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna savaşında çatışmaların Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali'ne sıçraması sonucu başlayan yangın küresel çapta risk algısının artmasına neden olurken, başta petrol olmak üzere emtia fiyatları üzerinde oluşan yukarı yönlü baskı da enflasyon ve para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin sürmesine yol açtı.

Artan jeopolitik risklere karşın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu ay faizlerin artırılacağı sinyalini yinelemesi, piyasalarda negatif seyri beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,96 azalışla 3.448 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,22 düşüşle 2.713 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,23 azalarak 25.985 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 115,4 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,16 kayıpla 55.013 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,54 gerilemeyle 21.896 puanda seyrediyor.

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Zaporijya, Ukrayna, Rusya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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