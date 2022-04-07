Asya borsaları geriledi - Son Dakika

Asya borsalarında, jeopolitik risklerdeki tırmanma, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve merkez bankalarından agresif sıkılaşma beklentileri ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya'ya yönelik ABD ve Batılı ülkeler tarafından açıklanan yeni yaptırımlar müzakere umutlarını azalttı. Küresel çapta enflasyonist risklere ilişkin endişelerin arttığı bir ortamda jeopolitik risklerdeki tırmanma karşısında, merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmada daha agresif bir yol izleyeceği beklentileri de güçlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarında, banka yetkililerinin çoğunun, "bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Küresel çapta sıkı para politikalarına karşın Japonya'dan aksi yönde çağrılar gelmeye de devam ederken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) yönetim kurulu üyelerinden Asahi Noguchi, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmanın önemli zaman alacağını, bu nedenle ultra gevşek para politikasının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Asya genelinde artan Kovid-19 vaka sayıları ve bu kapsamda sıkılaştırılan tedbirlerin de pay piyasalarını baskılamasıyla borsalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,42 azalarak 3.237 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,43 gerileyerek 2.696 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,69 düşüşle 26.889 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1'lik değer kaybıyla 123,6 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,43 kayıpla 59.352 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,12 azalışla 21.832 puanda seyrediyor.