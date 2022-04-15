Asya borsaları geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları geriledi

15.04.2022 10:53
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin Merkez Bankası (PBoC) bugünkü toplantısında sürpriz şekilde önemli politika faizlerinden 1 yıllık borç verme oranı ve zorunlu karşılık oranlarında değişime gitmedi.

Çin'in zorunlu karşılık oranlarını yakında azaltacağı açıklaması ise pay piyasalarındaki satış baskısını törpüledi.

Dolar/yen paritesi, ABD'de artan enflasyon endişesiyle yeni günde de yükselişini sürdürerek son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 126,56 seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 126,4 seviyesinde dengelendi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,45 azalarak 3.211 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,76 düşüşle 2.696 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,29 azalışla 27.172 puandan günü tamamladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Borç, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları geriledi - Son Dakika


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