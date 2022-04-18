Asya borsaları geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları geriledi

18.04.2022 10:08
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "sıfır tolerans" politikası izleyen Çin'in büyük kentlerinde devam eden kapatma uygulamasının negatif yansımaları açıklanan verilere yansımaya başladı.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,8 ile her ne kadar piyasa beklentilerinin üzerinde büyüse de bu oran hükümetin 2022 için resmi hedefi olan yüzde 5,5'in altında kaldı. Ülkede, perakende satışlar da martta yıllık yüzde 3,5 gerileyerek beklentilerin oldukça altında gerçekleşti.

Analistler, ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin etkilerinin ikinci çeyrek büyüme verisi üzerinde daha fazla etkili olacağını belirterek, Çin Merkez Bankası'nın attığı adımların da ekonomiyi desteklemede yetersiz kaldığını vurguladı.

Rusya- Ukrayna savaşı kapsamında devam eden belirsizliklerin de petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskının sürmesine neden olduğunu aktaran analistler, bu durumun küresel çapta enflasyonist endişelerin gündemde kalmasını sağladığını söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak 3.192 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,11 gerileyerek 2.693 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,08 düşüşle 26.800 puanın hemen altından kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 126,6 ile yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürdü.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,15 kayıpla 57.084 puanda seyrediyor. Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

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Asya borsaları geriledi Asya borsaları geriledi

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları geriledi - Son Dakika


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