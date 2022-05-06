Asya borsaları Japonya hariç geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları Japonya hariç geriledi

06.05.2022 11:08
Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsalarında Japonya hariç satıcılı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında Japonya hariç satıcılı bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesinin Asya piyasalarına da taşınması ile 3 günlük tatilden dönen Japonya hariç negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında izlediği politikaların da pay piyasaları üzerinde etkisinin devam ettiğini vurgulayan analistler, Japonya Merkez Bankası'nın güvercin kalan tutumu ve döviz kurunun Japon ihracatçı firmaları desteklemesinin ise Japonya pay piyasalarının alış ağırlıklı seyri sürdürmesinde etkili olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 2,16 azalışla 3.001,56 puana geriledi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,87 azalışla 19.988 puan, Hindistan'da ise Sensex endeksi ise yüzde 1,79 değer kaybıyla 54.707 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,69 artışla 27.003'e çıktı, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,23 düşüşle 2.644,5 puan oldu.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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