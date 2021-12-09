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Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

09.12.2021 11:51
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve yüksek enflasyona ilişkin endişeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, Çin'de emlak sektörüne ilişkin gelişmeler de belirsizliğini koruyor.

Artan enflasyon beklentilerinin para politikalarına yansımalarının da takip edildiği mevcut konjonktürde, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaşma takvimini etkileyebilecek ABD enflasyon verileri öncesinde Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,98 artarak 3.673 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,93 yükselerek 3.030 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,28 gerileyerek 7.385 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,47 düşüşle 28.725 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2'lik değer kaybıyla 113,5 seviyesine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,18 artışla 58.758 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,08 primle 24.255 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Enflasyon, Omicron, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi


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