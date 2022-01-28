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Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

28.01.2022 10:44
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantısında şahin bir tutum sergilemesinin ardından dolara olan talebin artması, ihracatçıları desteklemek amacıyla düşük yen politikası benimseyen Japonya'da dolar/yen paritesinin 115,6 ile yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini test etmesini beraberinde getirdi.

Japonya'da Tokyo Bölgesi'ne ilişkin çekirdek enflasyon ocakta yıllık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında kaldı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, bugün yaptığı açıklamada, döviz kuru hareketlerini yakından izlediklerini belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının, Japonya ekonomisini negatif etkilemesini beklemediklerini aktaran Kuroda, "ABD'nin parasal sıkılaşması çoğunlukla yenin zayıflamasına neden oldu ancak durum her zaman böyle değil." ifadesini kullandı.

Kuroda, son dönemde Jeopolitik risklerdeki artışa da değinerek, Ukrayna'daki durum hakkında çok endişeli olduklarını, petrol fiyatlarındaki olası etkiyi yakından izlediklerini kaydetti.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,97 düşüşle 3.361 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,87 artarak 2.663 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,09 yükselişle 26.717 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,30 değer kazanarak 115.65'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,29 değer kazanarak 58.016 puanda seyrediyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi 1,31 azalışla ise 23.495 puan oldu.

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Merkez Bankası, Japonya, dolar, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi


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