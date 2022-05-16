Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

16.05.2022 10:29
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, Çin'de açıklanan verilerin ve devam eden salgın tedbirlerinin ülke ekonomisinde yavaşlamanın süreceği beklentilerini artırması ile haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Çin'de açıklanan verilerin ve devam eden salgın tedbirlerinin ülke ekonomisinde yavaşlamanın süreceği beklentilerini artırması ile haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi nisanda artış beklentilerine karşın yıllık yüzde 2,9 geriledi. Ülkede perakende satışlar da nisanda yıllık yüzde 11,1 azalarak tahminlerin çok altında kaldı. Ülkede uygulanan salgın tedbirlerine yönelik haber akışı da gündemin odağındaki yerini korurken, bugünden itibaren Şanghay'daki işletmelerin kademeli olarak yeniden faaliyete geçeceği bildirildi.

Devam eden salgın tedbirleri ve kötüleşen verilere karşın Çin Merkez Bankası (PBoC), piyasa beklentilerinin aksine faiz oranlarını değiştirmedi.

Tedbirlerin kaldırılmasında atılan adımların yavaş kalması, beklenen teşviklerin açıklanmaması ve verilerin ülke ekonomisinde yapısal problemlerin sürdüğüne ve toparlanmanın zaman alacağına işaret etmesi, pay piyasalarında risk iştahının düşük kalmasına neden oldu.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalarak 3.074 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 2.597 puan oldu.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda'nın güçlü parasal gevşeme ile ekonomik faaliyetin desteklenmesinin önemine işaret etmesi ve döviz piyasasında bir hedefleri olmadığını belirtmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 26.547 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 değer kaybederek 129'un hemen üzerinde dengelendi.

Hindistan'ın buğday ihracatına sınırlama getirmesinin ardından tarım emtia piyasalarındaki oynaklığın süreceği beklentileri artarken, Sensex endeksi 52.793 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,1 primle 19.909 puanda bulunuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Şanghay, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika


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