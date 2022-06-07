Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

07.06.2022 10:06
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, tahvil faizlerindeki yükseliş ve Avustralya Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde faiz artırımına gitmesinin ardından karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, tahvil faizlerindeki yükseliş ve Avustralya Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde faiz artırımına gitmesinin ardından karışık bir seyir izlendi.

ABD'nin cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri ve ABD Hazinesi'nin bu hafta gerçekleştireceği tahvil satışları öncesi, piyasalarda hareketlilik arttı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,06 ile 4 haftanın en yüksek seviyesini görürken dolar endeksi de yükselişini 3'üncü güne taşıdı.

Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi de 133 ile Nisan 2002'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test etti.

Çin piyasalarında ise yeni tip koronavirüs salgınını kapsamında uygulamaya alınan tedbirlerin kademeli kaldırılması ve teknoloji şirketlerine yönelik düzenlemelerde sona gelindiği haberleri pay piyasalarını destekledi.

Öte yandan Avustralya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,85'e yükseltti. Piyasalarda, bankanın 25 baz puanlık artırıma gitmesi beklenirken, karar metninde enflasyondaki yükselişe işaret edildi. Enflasyonun hedefine geri dönmesi için ne gerekirse yapılacağı mesajı verilen metinde, "Önümüzdeki aylarda parasal koşulların normalleşmesi sürecinde yeni ek adımlar bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.242 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 azalarak 2.626 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,5 gerileyerek 7.096 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 27.944 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 üzerinde 132,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 düşüşle 55.012 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kayıpla 21.539 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Avustralya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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