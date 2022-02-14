Üye Girişi
Asya borsaları sert düştü - Son Dakika

Asya borsaları sert düştü

14.02.2022 10:19
Asya borsaları sert düştü

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine dair artan endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine dair artan endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krize dair yapılan açıklamalar başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. Bu durum her ne kadar merkez bankalarının para politikalarında normalleşme adımlarını geciktirebileceği beklentilerini gündeme getirse de artan risk algısıyla pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 azalarak 3.428 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 2.704 puan oldu.

Japonya'da, ülke merkez bankasının emsalleri gibi ultra gevşek para politikasını geri çekebileceği söylentileri yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 düşüşle 27.080 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 115,4 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,3 kayıpla 56.816 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 azalışla 124.564 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500

Ukrayna, İşgal, Rusya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları sert düştü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:10 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 180 tonluk silah yardımı yaptı, görüntüler sosyal medyada yayımlandı
10:06 Buse Varol ile boşanacağı iddia edilen Alişan: Boşanmıyoruz
10:01 Falyalı'ya son mermiyi Mustafa Söylemez mi sıktı? Kıbrıs medyası iddia etti
10:01 Seyhan Soylu Osmanlı'ya gelin gidiyor! Düğün bu yaz
09:59 Yargı'da dün neler oldu? Ceylin aklanacak mı?
09:42 Teftiş Kurulu Raporu: PTT'nin 2 milyon doları buhar oldu! CHP'li vekil paylaştı
09:37 Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı
09:34 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?
09:28 Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general konuştu
09:18 Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 10:26:07. #1.13#
SON DAKİKA: Asya borsaları sert düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement