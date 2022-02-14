Asya borsaları sert düştü

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine dair artan endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krize dair yapılan açıklamalar başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. Bu durum her ne kadar merkez bankalarının para politikalarında normalleşme adımlarını geciktirebileceği beklentilerini gündeme getirse de artan risk algısıyla pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 azalarak 3.428 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 2.704 puan oldu.

Japonya'da, ülke merkez bankasının emsalleri gibi ultra gevşek para politikasını geri çekebileceği söylentileri yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 düşüşle 27.080 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 115,4 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,3 kayıpla 56.816 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 azalışla 124.564 puanda seyrediyor.