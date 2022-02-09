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Asya borsaları yükseldi - Son Dakika

Asya borsaları yükseldi

09.02.2022 11:23
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir, bugün yerini yükselişe bıraktı.

Asya borsalarında hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir, bugün yerini yükselişe bıraktı.

Çin ile ABD arasındaki gerilimin tırmanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış Asya genelinde pay piyasalarını baskılamaya devam ederken, yarın açıklanacak ABD'nin enflasyon verileri öncesi küresel çapta risk iştahının artması dikkati çekiyor.

Bu durum hafta başından bu yana karışık seyreden Asya borsalarının bugün yükselişe geçmesini beraberinde getirdi. Söz konusu yükseliş, Çin'de devlet destekli fonların hisse senedi aldığına yönelik haber akışıyla desteklenirken, yerli yatırımcıların da büyüme hisselerine yeniden yöneldiği belirtiliyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 3.480 puan, Avustralya'da ASX200 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 7.268 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 primle 2.769 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artarak 27.580 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 115,4 seviyelerinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 kazançla 24.800 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 58.338 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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