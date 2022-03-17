Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları yükseldi

17.03.2022 10:49
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ve Çin'de yetkililerin ekonomiyi canlandıracağına dair açıklamaları sonrası alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ve Çin'de yetkililerin ekonomiyi canlandıracağına dair açıklamaları sonrası alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Fed, dün 3 yılı aşkın sürenin ardından politika faizini 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Banka, enflasyona karşı "agresif" bir plan da ortaya koyarken, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 6 toplantı için 25'er baz puanlık artırıma işaret etti.

Kararların ardından değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, gelişen koşullara bakacaklarını ve faiz artırımlarında daha hızlı hareket etmeleri gerekirse bunu yapacaklarını söyledi. Powell ayrıca, Fed'in yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunun küçültülmesine mayıs ayında başlanabileceğinin sinyalini verdi.

Fed'in enflasyonla mücadeleyi artıracağına dair verdiği mesajlar ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin azalmasıyla New York borsasındaki hızlı yükselişin bu sabah Asya borsalarında da devralındığı görülürken, Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırma taahhüdü alımları güçlendirdi.

Emlak sektörü, internet şirketleri ve yurt dışında sermaye toplamak isteyen girişimcilerin destekleneceğini belirten Çinli yetkililer, teknoloji hisseleri üzerindeki regülasyonların da tamamlanacağını bildirdi. Öte yandan Çin'de emlak sektöründe devam eden borç çevirme problemleri karşısında Şanghay'da bankaların hem mortgage kredilerine yönelik faiz oranını düşürdüğü hem de onay sürecini kısalttığı haberleri de pozitif karşılandı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.215 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükselerek 2.695 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,5 artışla 26.653 puandan kapanırken, dün 119,1 ile Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar/yen paritesi bugün 118,8'de dengelendi.

Hong Kong borsasında Çinli teknoloji hisselerindeki hızlı artışın sürmesi ile Hang Seng endeksi yüzde 6,4 primle 21.376 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2 kazançla 57.943 puanda seyrediyor.

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FED Başkanı Powell 'Faiz artışı devam edecek' mesajı verdi FED Başkanı Powell 'Faiz artışı devam edecek' mesajı verdi Fed faiz oranını artırdı: (2) Fed faiz oranını artırdı: (2)

Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Asya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları yükseldi - Son Dakika


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