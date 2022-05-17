Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları yükseldi

17.05.2022 11:22
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele için gerçekleştirdiği agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri, risk iştahının düşük kalmaya devam etmesine neden olurken, yatırımcıların getiri arayışı da sürüyor.

Asya tarafında ise Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında devreye alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına dair endişeler gündemin odağındaki yerini korurken, bölgesel vaka sayılarındaki gerileme ve salgının kontrol altına alınması konusundaki çabalar iyimserliği destekledi.

Öte yandan, Japon yeninin dolar karşısında aşırı zayıflamasına karşın ülkede ekonomi yetkililerinin "parasal desteklerin sürdürüleceği" mesajını koruması dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak 3.094 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselerek 2.620 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 26.660 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 129,5 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 primle 53.933 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 kazançla 20.565 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500
ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentileri geride bıraktı ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentileri geride bıraktı 17 Mayıs'ta dolar 15,83 seviyelerinde alıcı buluyor 17 Mayıs'ta dolar 15,83 seviyelerinde alıcı buluyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:24:51. #1.12#
SON DAKİKA: Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement