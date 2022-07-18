Asya borsaları yükseldi

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,05 değer kazancıyla 54.307 puan ve Hong Kong 'da Hang Seng endeksi yüzde 2,70 primle 20.846 puan oldu.

Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Yi Gang, ekonominin hala aşağı yönlü baskılarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, bankanın ekonomiyi desteklemek için gerekli adımları atmaya devam edeceğini bildirdi. Ülkenin bankacılık regülatörü ise bankalara, devam eden inşaatlar için uygun şirketlere kredi koşullarının rahatlatılması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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