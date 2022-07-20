Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının beklentileri geride bırakmasının, sıkılaştırıcı para politikaları ve enflasyonun şirket karlılıkları üzerinde korkulduğu kadar etkili olmadığını gösterdiğini belirterek, söz konusu durumun küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdığını dile getirdi.

Çin hükümeti, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının ardından 25 milyon nüfuslu ve ticari önemi büyük olan Şanghay kentinde tekrar toplu test yapılması kararı alırken, söz konusu adımların ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, yaptığı açıklamada yılın ilk yarısında Kovid-19 salgını ve diğer beklenmedik gelişmelerin ekonomik büyüme üzerinde yarattığı baskılar karşısında toparlanma sağlanması için "zahmetli çabalara ihtiyaç olduğunu" söyledi.

Söz konusu gelişmelerle alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,77 artışla 3.305 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,67 yükselişle 2.387 puana çıktı.

Yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi, Nikkei 225 endeksi yüzde 2,67 değer kazancıyla 27.680 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 138,2 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,34 değer kazancıyla 55.500 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,36 yükselişle 20.943 puan oldu.