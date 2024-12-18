Asya Borsalarında Karışık Seyir

Ekonomi

Asya borsaları yeni işlem gününde karışık seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde yön arayışı öne çıkarken, karar öncesi yatırımcıların temkinli davrandığı gözlemleniyor.

Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Asya'da ayrıca yarın Japonya Merkez Bankasının (BoJ) açıklayacağı para politikası kararları da risk iştahının törpülenmesinde etkili olurken, BoJ'un politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.

Analistler, buna karşın ülkede enflasyonun son dönemde hızlandığına dikkati çekerek, bankanın sürpriz bir faiz artışı yapabileceğini, karar metninden alınacak sinyallerin gelecek dönem politikalar adına önemli olduğunu bildirdi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ihracat kasım ayında yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde artarken, ithalat yüzde 3,8 azalarak tahminlerden fazla geriledi. Ayrıca ülkede kasımda dış ticaret dengesi 117,6 milyar yen açık verdi.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, enflasyonun gelecek iki yılda istikrarlı olmasını beklediklerini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 39.178 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 artışla 2.484 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 19.856 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artışla 3.380 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,5 düşüşle 80.264 puandan işlem görüyor.