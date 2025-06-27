Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

27.06.2025 10:07
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ABD ve Çin'in ticaret görüşmeleri Asya borsalarını etkiliyor; Japonya'da TÜFE artışları belirsiz.

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, ABD ile Çin'in ticaret konusunda anlaşma sağlamasına yönelik haber akışı ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller piyasalar üzerinde etkili oluyor.

ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlikler ile Orta Doğu'daki tansiyonun yatışması küresel piyasalarda risk iştahını artırırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını söylerken, Avrupa Birliği (AB) de ABD ile anlaşma konusunda "hazırız" mesajı verdi.

Başkan Trump, ekonomi yönetiminin ülkelerle ticaret anlaşması yapmak için "fazla mesai" yaptığını belirterek, Hindistan ile çok büyük bir anlaşmanın da yolda olduğunu açıkladı.

Analistler, özellikle dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasında resmi anlaşmaya varılmasının, yüksek gümrük tarifeleri kaynaklı belirsizlikleri ve piyasalarda jeopolitik gerilimlerin etkisiyle bir süredir yüksek seyreden risk algısını kısmen azaltabileceğini kaydetti.

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 3,1 arttı. Tokyo çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 3,1 ile beklentilerin altında yükseldi.

Japonya'da mayıs ayına ilişkin işsizlik oranı öngörülere paralel yüzde 2,5 oldu. Ülkede aynı dönemde perakende satışlar ise yıllık yüzde 2,2 ile tahminlerin altında arttı.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin yarattığı belirsizliğin etkisiyle mayısta düşüş kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,79 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Mayıs 2025'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 azaldı.

Analistler, Çin'deki sanayi şirketlerinin mayıs ayında ABD ile Çin arasındaki geçici uzlaşmaya rağmen tarife belirsizliğinin etkilerini hissettiği değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artışla 40.145 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 düşüşle 3.055 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalışla 3.426 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 24.277 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 83.925 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Japonya, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

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