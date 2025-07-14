Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

14.07.2025 09:49
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ABD'nin tarife kararları Asya borsalarında belirsizliğe yol açarken, Çin'in olumlu verileri dikkat çekti.

Asya borsalarında, ABD yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'ya yönelik tarife kararının yansımaları bölge pay piyasalarında izlenirken Çin'de açıklanan ekonomik veriler öne çıktı.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'ya yönelik tarife kararının ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği endişeleriyle haftaya satış baskısıyla başladı.

Asya tarafında karışık bir seyir izlenirken Çin'de açıklanan ekonomik verilerden alınan olumlu sinyaller bölge piyasalarında etkili oluyor.

ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden tarife uzlaşısı sürerken Pekin yönetimi ticarette genişlemeci politikasını devam ettiriyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN), serbest ticaret bölgelerini geliştiren bir anlaşmayı ekim ayında liderlerinin onayına sunmayı kararlaştırdığını bildirdi.

Öte yandan ülkede açıklanan dış ticaret verilerine göre, Çin'in ihracatı, haziranda yıllık bazda yüzde 5,8 ile beklentileri aşarken, ithalatı da aynı dönemde yüzde 1,1 arttı.

Bu gelişmelerle şu sıralarda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalışla 39.460 puan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,5 düşüşle 82.131 puan seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 3.175 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.526 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 24.250 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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