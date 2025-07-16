Asya Borsalarında Satış Baskısı

Asya borsaları, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin tarife etkilerini göstermeye başlaması ve bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki para politikası adımlarına ilişkin belirsizliği artırmasıyla satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından karışık bir seyir izliyor.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük şirketi Nvidia, H20 yapay zeka çiplerinin Çin'e satışına yeniden başlanacağını bildirildi. Asya tarafında Çin'e bazı özel çip sevkiyatının yeniden başlayabileceği yönündeki iyimserlikler teknoloji hisselerini destekledi.

Analistler, söz konusu gelişmenin yapay zeka tedarik zincirine ve ABD ile Çin ilişkilerine olumlu yansımalarının görülebileceğini kaydederek, bunun Hong Kong borsasını desteklediğini söyledi.

Öte yandan Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in sanayi modernizasyonunu hızlandırdığını ve bunun küresel sanayi ile tedarik zincirlerini destekleyeceğini ifade ederek, tüketimi artırmak için çabalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Japonya'daki Danışman Meclisi seçimine ilişkin belirsizliklerle Japonya'nın 10 yıllık gösterge devlet tahvili faizi, dün 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 30 yıllık devlet tahvili faizi de rekor seviyeye ulaştı. Analistler, seçim yaklaşırken kamu harcamalarının artabileceği yönündeki beklentilerin piyasalarda baskı oluşturabileceğini dile getirdi.

Bu gelişmelerle şu sıralarda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 39.649 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,9 azalışla 3.186 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın hemen altında 3.503 puan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,03 azalışla 82.546 puan seviyesinde bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 artışla 24.624 puandan işlem görüyor.