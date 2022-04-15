Asya'nın en büyük elma üreticisi olmayı hedefliyorlar - Son Dakika

Avrupa'nın en büyük tek parça elma yetiştiricilerinden biri olan Engin Tarım ile Hindistan'ın önde gelen taze meyve şirketlerinden biri olan IG International Ortak Girişim anlaşması imzaladı. Hindistan'ın en büyük elma üreticisi olma hedefiyle yapılan anlaşma kapsamında, 3 yılda 5 ana elma çeşidinde 50 bin ton üretim kapasitesine sahip yatırım yapılacak.

Tarım ihracatında atağa kalkan Türkiye, tarım üretiminde de global anlaşmalara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda son işbirliği Engin Tarım'dan geldi. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük tek parça elma yetiştiricilerinden Engin Tarım, Hindistan'ın lider konumdaki taze meyve şirketlerinden biri olan IG International ile Ortak Girişim anlaşması imzaladı. Yapılan açıklamaya göre, anlaşmayla Hindistan'ın en büyük elma yetiştiricisi olmayı hedefleyen IG ve Engin Tarım, Hindistan'ın iklim, altyapı ve çevre koşulları elma yetiştiriciliğine en uygun bölge olan Himachal Pradesh ve Uttarakhand bölgesini üretim üssü yapacak. İki şirket, önümüzdeki 3 yılda 5 ana elma çeşidinde 50 bin ton üretim kapasitesine sahip yatırımı gerçekleştirecek.

"Yaygın ağı kapsayacak"

IG International Genel Direktörü Tarun Arora, Engin Tarım ile işbirliğine imza atmış oldukları için mutluluk duyduklarını söyledi. Arora, "Şirket ile olan birlikteliğimiz için son derece heyecanlı ve mutluyuz. Elma dünya genelinde en çok tüketilen ürünlerin başında gelmektedir. Şirket olarak, yıllardır ürün portföyümüzü beğeni ile takdir eden elma tutkunlarına, her dönem en iyi meyveleri sunuyoruz. Bu ortaklık ile birlikte tüm müşterilerimize çok daha yüksek miktarda, kalitede ve daha yaygın bir ağı kapsayacak şekilde ürünlerimizi sunabiliyor olacağız. Ortaklığımız, Hindistan pazarında en lezzetli ve kaliteli elmanın adresi olacak" ifadelerini kullandı.

"Sürekli büyüyen pazar"

Engin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Seyda Ertuğ, Türkiye'den Hindistan'a yapılan ilk elma ihracatından yıllar sonra bugün artık Türkiye menşeili elmaların, durmaksızın büyüyen ve gelişen Hindistan pazarının en önemli elma kaynağı haline geldiğini söyledi. Ertuğ, "Hindistanlı şirket ile kurduğumuz ortaklığı duyurmaktan, paylaşmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bu anlaşmanın bir tarafında Hindistan'ın, tedarik, satış, dağıtım ve ihracat alanlarında açık ara pazar lideri, dünyanın sayılı taze meyve şirketlerinden birisi olan Hindistanlı şirket bulunuyor. Diğer tarafında ise Avrupa'nın en büyük tek parça elma yetiştiricisi ve Hindistan'a ülkemizden ihraç edilen elmaların yetiştirilmesinde lider konumdaki şirketimiz var. Tarıma aşık bu iki firmanın güçlerini birleştirmesiyle çok daha güzel işlere imza atılacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sektöre yeni soluk"

Bu anlaşmanın bu kapsamda yapılan ilk anlaşma olduğunu anlatan Ertuğ, "Hindistan'da kurduğumuz ortak girişim şirketi, iki şirketin işbirliklerini resmi hale getirdi ve güçlendirdi. Dünyanın iki önemli merkezi noktasında bulunan her iki lider firma, müşterilerine yüksek kalitede taze meyve ürünlerini sunmaya devam ederken, üretim ve pazarlamada bilgi birikimlerini bir araya getirerek yenilikçi ve devrim niteliğinde projeler üzerinde çalışmalarını sürdürecek" diye konuştu.

Bu yeni ortaklığın dünya taze meyve & sebze sektörüne yeni bir soluk getireceğini anlatan Ertuğ, "Bu anlaşmanın birçok yeni işbirliklerine ilham vereceğine inanıyoruz. Ortaklığımızın Hindistan ve Türkiye için önemli katma değer üreteceğine inanıyor, henüz yeni başladığımız bu yolculukta yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL