Asyaport Limanı'nda bu yıl hedef "2,2 milyon TEU" konteyner hareketi

Asyaport Limanı Planlama Müdürü Kaptan Gökmen Azaklı, geçen yılı 1 milyon 800 bin TEU (konteyner birimi) elleçleme (yükleme) işleme yaparak kapatan limanda, bu yıl hedefin 2,2 milyon TEU hareketi olduğunu belirtti.

Azaklı, AA muhabirine, Türkiye genelinde transit konteyner işlemlerinin yüzde 40'a yakınının Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Asyaport Limanı'nda yapıldığını söyledi.

Limanların ana hedefinin gemilere en hızlı ve emniyetli şekilde hizmet vermek olduğunu ifade eden Azaklı, "Geçen yıl pandemiden dolayı birçok Avrupa Limanı'nda operasyonlar aksadı, hatta durma noktasına geldi. Bu süreçte Asyaport olarak son yayınlanan verilerin ışığında dünyanın en büyük armatörü olan MSC'nin çözüm ortağı olduk. Vermiş olduğumuz hizmetin önemini sağlamak adına yatırımlar yaptık. Çalışan sayılarımızda yaklaşık yüzde 20 oranında bir artışla önemli bir yere ulaştık." diye konuştu.

Azaklı, geçen yılı 1 milyon 800 bin TEU elleçleme işlemeyle tamamladıklarını belirterek, bir önceki yıla oranla yüzde 28 oranında bir artış sağladıklarını ifade etti.

Geçen yıl günde 3 gemiye hizmet verdiklerinin altını çizen Azaklı,"İhracatta yüzde 29, ithalatta yüzde 12, transitte ise yüzde 28 artış sağlamış olduk. Geçen yıl 1092 konteyner gemisine operasyon gerçekleştirdik. Bu, günde ortalama 3 gemiye tekabül etmektedir." dedi.

Asyaport hedef yükseltti

Asyaport Limanı'nın verimliliğinin oldukça iyi olduğunu aktaran Azaklı, şöyle devam etti:

"Bu yıl öncelikli hedefimiz limanı genişletme projemiz var. Bahardan önce bu projemizi hayata geçireceğiz. An itibarıyla rıhtım uzunluğumuz 2 bin 10 metre olup genişleme projemiz tamamlandığında rıhtım uzunluğumuzu 2 bin 810 metreye çıkarmış olacağız.

Bir yandan da bu yıl hedeflediğimiz 2,2 milyon TEU olan elleçleme işleme rakamımızı da yaklaşık dört milyon TEU'ya çıkartmış olacağız. Bu sayede ana rıhtımımızda 3 adet 400 metre uzunluğundaki gemiye hizmet verebilmiş olacağız. Bu hizmeti sağlamak için ilave vinçlerimizi parkurumuza dahil etmiş olacağız."

Azaklı, Asyaport'un büyümeye devam edeceğini dile getirerek, "Türkiye'nin en büyük transit limanı olmanın gururunu yaşarken 2022 yılında en fazla konteyner elleçleyen liman da olmak istiyoruz. Bu bağlamda hedefimizi 2,2 milyon TEU elleçleme işleme olarak belirledik. Şöyle genel bir değerlendirmeyle bu yıl daha çok yatırım, daha çok elleçleme, daha çok istihdam ve daha çok ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.