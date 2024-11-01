Atakey, 2024'te Üretimini %30 Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Atakey, 2024'te Üretimini %30 Artırdı

Atakey, 2024'ün ilk 9 ayında 50 bin ton dondurulmuş patates üreterek %30 büyüme sağladı.

01.11.2024 13:46
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TFI TAB Gıda Yatırımları bünyesinde dondurulmuş patates üreten Atakey, 2024'ün ilk 9 ayında 50 bin ton üretim yaparak yüzde 30 büyüdü.

Atakey'den yapılan açıklamaya göre, şirket, bu süreçte 2,2 milyar lira gelir elde ederken, 498 milyon lira operasyonel kara ulaştı. Şirket, Türkiye'nin dondurulmuş patates ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atakey İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özgül, şirket olarak, operasyonel faaliyetlerinin iyi bir şekilde ilerlediğini, dönem boyunca hem üretim hem de satışlarda büyüme gerçekleştirdiklerini bildirmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Özgül, yeni sezon için 127 bin ton ham patates hasat ederek, gelecek dönemde de üretim planlarını destekleyecek güçlü stok seviyelerine ulaştıklarını ve yeni ürünlerini devreye almak için kurdukları ürün hattının hazır olduğunu belirtti.

Kaplamalı soğan halkası ve peynir çubuğu üretimine 4. çeyrekte başlayacaklarını ifade eden Özgül, "Üretim hattımız için soğan hasadına başladık, ürün yelpazemizi çeşitlendirerek, üretim kabiliyetlerimizi artırmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Özgül, son 9 ayda üretimde kaydedilen artışa dikkati çekerek, "2023'te 38 bin ton olan üretimimizi 2024'te 50 bin tona çıkararak yüzde 30 büyüme sağladık. Aynı dönemde satışlarda da ilerleme kaydettik. İlk dokuz ayda toplam 47 bin ton satış yaparak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış yakaladık. Bu istikrarlı performans, güçlü pazar konumumuzu daha da güçlendirdiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Zorlu makro ekonomik koşullara rağmen, yeni satış fırsatları yaratma ve satış stratejilerini çeşitlendirme yönünde proaktif bir yaklaşım benimsediklerine değinen Özgül, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu odağımız sayesinde, üçüncü taraf perakende satışlarımız geçen yıla göre yüzde 39 artış göstererek 12 bin ton seviyesine gelirken, toplam içindeki payı 6 puan artarak yüzde 24'e ulaştı. Bu büyüme, satış stratejilerimizi çeşitlendirme ve kanal yapımızı güçlendirme gayretlerimizin bir sonucudur. Ana müşterimiz TAB Gıda ile olan sağlam işbirliğimizi sürdürürken, ihracatımızı ve üçüncü taraf satışlarımızı artırmak stratejik önceliğimizdir."

Özgül, zorlu makroekonomik koşullara rağmen güçlü pazar pozisyonlarını koruma ve operasyonlarını verimli bir şekilde yürütme konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini aktararak, ileriye dönük olarak karlı ve sürdürülebilir büyüme potansiyellerine inançlarının tam olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Tab Gıda, Ekonomi, Üretim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atakey, 2024'te Üretimini %30 Artırdı - Son Dakika

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