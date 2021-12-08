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Atanova Ventures 2021'de iki exit gerçekleştirdi - Son Dakika

Atanova Ventures 2021'de iki exit gerçekleştirdi

08.12.2021 09:33
Atanova Ventures 2021'de iki exit gerçekleştirdi

2018 yılında İzmirli girişimci Atakan Atalar tarafından kurulan ve girişimleri başlangıç aşamasında keşfedip onları destekleyen Atanova Ventures, 2021'de iki exiti (bir girişimcinin girişimini satması veya mevcut payını elden çıkarması) tamamladı.

2018 yılında İzmirli girişimci Atakan Atalar tarafından kurulan ve girişimleri başlangıç aşamasında keşfedip onları destekleyen Atanova Ventures, 2021'de iki exiti (bir girişimcinin girişimini satması veya mevcut payını elden çıkarması) tamamladı. Şirketin 12 yatırımı olduğu ve bu yatırımların Türkiye'nin yanı sıra Ame-rika ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de yer aldığını söyleyen Atalar, "Değişen kulla-nım alışkanlıkları ve yeni normaller, farklı teknoloji girişimlerinin gelişmesine olanak sağlayarak pandemi boyunca devam eden değişim süreciyle ortaya çıkan çeşitli ihti-yaçlara cevap oldu" dedi.

Şirketin tohum aşamada olan girişimlere sunduğu destekler arasında; mentorluk, stra-tejik danışmanlık, melek yatırımcı ağlarını kullanma fırsatı bulunuyor. Şirket ayrıca; hukuki, finansal ve teknik konularda da girişimlere destek sunuyor. Erken aşama tek-noloji girişimlerini öncelikli portföy olarak belirleyen Atanova Ventures, 2021 yılında iki exit tamamladı. Söz konusu süreçte exit yapan ilk şirket LOKI olurken, global exit ise RemoteTeam ile gerçekleşti. Yaptığı iki exit ile dikkat çeken İzmir merkezli Atanova Ventures'ın 2021 yılındaki son yatırımı ise içerik pazaryeri girişimi Textoni oldu.

İLK EXIT LOKI

Şirketin 2019'da yatırım yaptığı LOKI, internet ağlarını basit bir arayüzle güvenli hale getirecek ürün geliştirme hedefiyle yolculuğuna başladı, kazandığı deneyim ile birlikte siber güvenlik ve ağ yönetim platformuna dönüştü.

Bilgisayar ve ağ güvenliği konularında etkin çözümler sunan LOKI, 2021 yılının temmuz ayında tüm hisselerini Logo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut'a devrede-rek, satışını gerçekleştirdi.

Girişimci Şahin Boydaş'ın kurucusu olduğu, uzaktan (remote) çalışan ekipler için geliş-tirilmiş personel yönetim platformu RemoteTeam, özellikle Amerika'da pandemi ne-deniyle etkisi artan evden çalışma sisteminde öne çıkan şirketlerden biri oldu. Bu sa-yede uzaktan çalışma endüstrisinde söz sahibi olmayı başaran şirket, 2021 yılında Gusto tarafından satın alındı.

Gusto, 2011 yılında Edward Kim, Josh Reeves, Joshua Reeves ve Tom London tarafın-dan San Francisco merkezli olarak kurulmuştur. Maaş ve insan kaynakları konularında dijital çözümler sunan şirket, 9,5 milyar dolar değerlemeye sahip. RemoteTeam, ku-rulmasının ardından iki yıl gibi çok kısa bir sürede Gusto'ya exit yaparak önemli bir başarı yakalamıştır.

"PANDEMİDE DEĞİŞİM SÜRECİYLE ORTAYA ÇIKAN İHTİYAÇLARA CEVAP OLDU"

Atanova Ventures'ın 2021 yılında LOKI'den sonra ikinci exit yapan şirketinin Re-moteTeam olduğunu belirten Atalar, "2021, pandeminin etkisini yaşamaya devam et-tiğimiz bir yıl olsa da teknoloji girişimleri farklarını ortaya koymaya devam etti. Deği-şen kullanım alışkanlıkları ve yeni normaller, farklı teknoloji girişimlerinin gelişmesine olanak sağlayarak pandemi boyunca devam eden değişim süreciyle ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçlara cevap oldu" dedi.

Gelecekte de hem yerel hem de globalde teknoloji girişimlerine destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Atakan Atalar, "Pazaryerleri, finansal teknolojiler, oyun, sağ-lık, enerji, vegan gıda, geri dönüşüm ve sosyal girişim alanlarında iş fikri olup, bu iş fikrini belirli aşamaya getirmiş olan tüm girişimcilerbize ulaşabilir" diyerek sözlerini noktaladı.

EKONOMİDE EXİT NEDİR?

Bir girişimcinin ve yatırımcının istediği boyutlarda bir yatırıma ve geri dönüşe ulaşma-sının ardından girişimden ayrılması anlamına gelir. Exit'te önemli olan kişinin kurduğu girişimden kendisi ve firması için en uygun zamanda çıkış yapmasıdır. Exit yapmak, bir girişimin ve girişimcinin başarı göstergelerinden birisidir. Aynı zamanda ekosistemin doğal bir gerekliliğidir


Atanova Ventures 2021'de iki exit gerçekleştirdi

Yatırımcı, Türkiye, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Atanova Ventures 2021'de iki exit gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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