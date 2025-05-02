Atlas Üniversitesi\'nde Gezegen Sağlığı Konferansı

İstanbul Atlas Üniversitesi, ABD'nin Minnesota Üniversitesi Hemşirelik Okulu Gezegen Sağlığı Direktörü Prof. Dr. Teddie Potter'ın "Gezen Sağlığı: Üniversiteleri İçin Eşsiz Bir Fırsat" başlıklı konferansına ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konferans, Atlas Üniversitesi Vadi Yerleşkesi'ndeki Dr. Ralph A. DeFronzo Oditoryumu'nda düzenlendi.

Açıklamada konferanstaki konuşmasına yer verilen Prof. Dr. Teddie Potter, herkesin dünyanın doğal sistemlerine zarar vermede payı olduğunu belirterek, "Hepimiz dünyanın doğal sistemlerini iyileştirmede pay sahibi olabiliriz." ifadesini kullandı.

Gezegen sağlığını etkileyen pek çok etkenin olduğunu belirten Potter, bu faktörleri, kültür, değerler, davranış, tüketim, demografik değişimi barındıran temel faktörler, iklim değişikliği ve kaynak kıtlığı gibi çevresel değişiklikler, tatlı su, gıda kalitesi miktarı ve bulaşıcı hastalıklar gibi doğrudan tetikleyici nedenler ve beslenme sorunları, bulaşıcı ya da bulaşıcı olmayan hastalıklar, çocuk ve üreme sağlığı ve ruh sağlığı gibi sağlık faktörleri olarak sıraladı.

Üçlü gezegen krizinin insanlığın şu anda karşılaştığı üç ana bağlantılı sorunu ifade ettiğini kaydeden Potter, bu sorunların iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybından oluştuğunu aktardı.

Potter, gezegen sağlığına ilişkin her sorunun kendi nedenleri ve sonuçları olduğunu ve bu sorunların sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmak için çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Çevredeki değişikliklerin insan sağlığını etkileyerek onlarca yıllık halk sağlığı kazanımlarını tehlikeye soktuğunu belirten Potter, şöyle devam etti:

"İnsan sağlığına yönelik etkiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere kardiyovasküler hastalıklar, astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıkları, bulaşıcı zootik hastalıklar, antimikrobiyal direnç, toksin ve dioxin maruziyeti, sıcak çarpması, mental sağlık etkileri, zorunlu yerinden edilme ve göç, iç çatışma ve travma gibi sonuçlara yol açmaktadır. Hepimizin dünyanın doğal sistemlerine zarar vermede bir payı var. Hepimiz dünyanın doğal sistemlerini iyileştirmede pay sahibi olabiliriz."

Potter, insanların dünyada yaşama biçiminin köklü bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Bu değişikliğe "Büyük Geçiş" denildiğini aktaran Potter, "Büyük Geçiş'in sağlanabilmesi için insan faaliyetlerinin büyük bir bölümünde hızlı ve köklü yapısal değişikliklerin yapılması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Gezegen Sağlığı'nın üniversite müfredatlarına entegre edilmesinin önemine işaret eden Potter, her disiplinden gezegen sağlığı bilincine sahip bireyler yetiştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Gezegen Sağlığı için hemşirelik eğitiminde yapılabilecekler konusunda ortak bir bağlılık geliştirmeyi ve bu alandaki çalışmaları desteklemeyi amaçladıklarını kaydeden Potter, "Gezegen sağlığının, araştırma ve akademik çalışmalarımızda, müfredat ve öğretimimizde, uygulamalarımızda, liderlik ve savunuculuk yaptığımız her alanda ve politikalarımızda yer alması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Utlu ve İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Aytolan Yıldırım tarafından Potter'a teşekkür belgesi takdim edildi.