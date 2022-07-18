ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi! - Son Dakika
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ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!

18.07.2022 16:12

TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, son olarak ATM'den para çektiği anların videosunu yayınladı. Fiyatların yükselmesine sitem eden Sarıgül, "Bakın paralar gıcır gıcır. Bu paraları karşılıksız basarsak fiyatlar daha da yükselir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok hesabından paylaştığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarıgül, son olarak ATM'den para çektiği anları paylaşıp yükselen fiyatlar üzerine bir tespitte bulundu.

"BAKIN PARALAR GICIR GICIR"

Çektiği paraların yeni olduğunu belirten Sarıgül, "Domatesin fiyatı, etin fiyatı neden yükseliyor diye soruyorsunuz. Bakın paralar gıcır gıcır. Bu paraları karşılıksız basarsak fiyatlar daha da yükselir" ifadelerine yer verdi.

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Mustafa Sarıgül, ATM, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi! - Son Dakika
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