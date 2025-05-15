ATO'dan ÇASGEM ile İSG Eğitimi Protokolü

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) arasında, ATO üyesi işveren ve işveren vekillerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimlerinin çevrim içi olarak sunulmasını sağlayacak eğitim protokolüne imza atıldı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu protokol kapsamında, ATO üyesi işveren ve işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yüzde 20 indirimli olarak elektronik ortamdan erişilebilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara ATO ve ÇASGEM logolu, e-Devlet onaylı sertifika verilecek.

İmza programında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma zorunluluğunun 1 Ocak 2025 itibarıyla başladığını hatırlatarak, "Düzenlemeyle birlikte işveren ya da vekilinin, Çalışma Bakanlığımızın belirlediği eğitimi tamamlayarak, bu hizmeti kendi bünyesinde sağlaması mümkün hale geldi. Bu protokol sayesinde ATO üyeleri, bu eğitimi çevrim içi ortamda, daha uygun maliyetle ve verimli şekilde alabilecek." ifadesini kullandı.

"Protokol, iş gücü güvenliğine ve üretim kalitesine doğrudan katkı sağlayacak"

Baran, ATO olarak üyelere yönelik yol gösterici ve destekleyici çalışmalar yürüttüklerini ve bunu öncelikli görev olarak gördüklerini belirterek, protokol sayesinde üyelerin iş yerlerinde güvenli çalışma ortamı oluşturma konusunda önemli bir imkana kavuştuğuna işaret etti.

İş sağlığı ve güvenliğinin, yalnızca bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda insan odaklı bir iş kültürünün temeli olduğunun altını çizen Baran, "İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde eğitimin rolü tartışmasız. Bugün imzalayacağımız protokolle gerçekleştireceğimiz işbirliği, sadece işletmelerimize değil, ülkemizin iş gücü güvenliğine ve üretim kalitesine de doğrudan katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

ÇASGEM Başkanı Prof. Dr. Elif Gökçearslan da konuşmasında eğitim içeriğinin, detaylı çalışmalarla hazırlandığını değinerek, şunları kaydetti:

"Kar amacı gütmeyen ÇASGEM, işverenlerin erişebilmesi için uygun fiyatlarla ve çevrim içi eğitimler hazırlıyor. İş sağlığı ve güvenliği eğitimini isterse işveren, isterse belirleyeceği bir vekili alabiliyor. 16 saatten oluşan bu eğitimle birlikte işverenler, iş yerinde işçi sağlığı ve güvenliği hizmetini sunabilmek için sorumluluklarını öğrenecek. Temel amacımız, küçük önlemlerle iş kazalarını engelleyebilmek."