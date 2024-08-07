ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'u ziyaret etti

Ekonomi

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'u ziyaret etti.

Başkan Hacısüleyman'a ziyaret sırasında ATSO Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Ziyarette merhum başkan Ali Bahar'ın Serik'e kazandırdığı projeler ve iş birlikleri konuşuldu.

Serik'e değer katacak projelere devam edeceklerini kaydeden Başkan Hacısüleyman, "İlçemizde turizm ve tarımdaki gelişmeler bizler için çok önemli. Bu konuda ortak projeler yürütmeye devam edeceğiz. Serik'te odamızın bir temsilciliği bulunmakta, burada üyelerimiz başta olmak üzere birçok sektörden vatandaşımıza hizmet vermekteyiz. Kapımız herkese açık." dedi.

Başkan Kumbul ise, "Serik'e değer katacak projeleri birlikte devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda desteğinize ihtiyacımız var." diye konuştu.

Hacısüleyman, Başkan Kumbul'a pikap ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların bulunduğu plak hediye etti.