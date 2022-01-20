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Antalya'da "Kente Önem Katanlar Ödülleri 2022" için başvurular başladı - Son Dakika

Antalya'da "Kente Önem Katanlar Ödülleri 2022" için başvurular başladı

20.01.2022 16:20
Antalya'da "Kente Önem Katanlar Ödülleri 2022" için başvurular başladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kentte fark yaratan kişi ve kurumları gururlandırmak amacıyla düzenlenen Kente Önem Katanlar (KÖK) Ödülleri 2022 için başvurular başladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kentte fark yaratan kişi ve kurumları gururlandırmak amacıyla düzenlenen Kente Önem Katanlar (KÖK) Ödülleri 2022 için başvurular başladı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, yaptığı açıklamada, Geleneksel Ödül Töreni ile kuruluş yıl dönümü organizasyonlarını 2020'de KÖK çatısı altında birleştirdiklerini anımsattı.

Yıllardır alışılagelmiş ödül ve ödül töreni anlayışını tüm Antalya için heyecan verici, önemli bir değere dönüştürdüklerini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Ekonominin gelişmesi, kentlerin gelişmesine ve toplumsal gelişmeye doğrudan bağlıdır. Bu nedenle günümüzde şirketlerin performansı ciro, istihdam, ihracat, vergi gibi göstergelerin yanında yenilikçilik, sosyal sorumluluk projeleriyle, kentsel gelişmeye katkılarıyla da değerlendirilmektedir. Uzun süre hatırlanacak ve kalıcı bir eserle taçlanacak bir projeye dönüşecek olan ödül sistemimiz ile şehre ve gençlere daha fazla dokunduğumuzu düşünüyoruz. Bu kapsamda geçen yıl Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir prefabrik uçak bakım hangarı yaptırmıştık. Bu yıl ödül kazananlar adına Kemer'de 'Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Sanat Merkezi' yaptırıyoruz."

Başvuru süresinin başladığını ve 25 Şubat'a kadar devam edeceğini dile getiren Çetin, herkesin başvuruda bulunabileceğini bildirdi.

Çetin, ödüllerin; kent ödülleri, döviz kazandırıcı hizmetler, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi sıralamasına giren Antalya firmaları, Türkiye'nin ilk ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Antalya firmaları, ticari bilanço karı büyüklüğüne göre merkez ve odaya bağlı ilçelerde dereceye giren üyeler, faal en eski 3 gerçek, 3 tüzel kişi ile 10 yıl ve üzeri görev yapan oda meclis üyeleri olmak üzere 7 ana kategoriden oluştuğunu kaydetti.

Değerlendirmenin bağımsız seçici kurul tarafından gerçekleştirileceğini ifade eden Çetin, ödül sahiplerinin ATSO'nun 140. kuruluş yıl dönümü olan 3 Nisan'da düzenlenecek törenle açıklanacağını belirtti.

Çetin, katılımcıların tüm kategorilerin, başvuru koşulları, başvuru ve ödül takvimi ile online başvuru formlarına www.kenteonemkatanlar.org sayfasından ulaşılabileceklerini bildirdi.

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Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, Antalya, Ticaret, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da 'Kente Önem Katanlar Ödülleri 2022' için başvurular başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Antalya'da "Kente Önem Katanlar Ödülleri 2022" için başvurular başladı - Son Dakika
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