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ATSO'dan, otel çalışanlarına 'Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgesi' - Son Dakika

ATSO'dan, otel çalışanlarına 'Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgesi'

21.01.2022 12:22
ATSO'dan, otel çalışanlarına 'Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgesi'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Covid 19 pandemisi nedeniyle zor günler geçiren turizm ve yiyecek içecek sektörü çalışanlarına yönelik mesleki eğitim seferberliği başlattı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Covid 19 pandemisi nedeniyle zor günler geçiren turizm ve yiyecek içecek sektörü çalışanlarına yönelik mesleki eğitim seferberliği başlattı.

ATSO MESEM'in Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan aldığı hibe desteği ile gerçekleştirilen sınavda başarılı olan Calista Luxury Resort Otel çalışanlarının uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgeleri, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin ve Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ tarafından gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında yürütülen işbirliği kapsamında turizm sektörünün geliştirilmesine destek olmak, nitelikli işgücünün yaygınlaştırılması ve turizm sektörünün hizmet kalitesini artırmak amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ve ATSO Mesleki Sınav ve Serfitikasyon Merkezi (ATSOMESEM) arasında 17 Ağustos 2021 tarihinde "Turizm Sektörü Belgelendirme Hibesi Protokolü" imzalandığını belirterek, ATSOMESEM'in 40 bin Avro hibe almaya hak kazandığını söyledi.

Covid 19 pandemisi nedeniyle turizm ve yiyecek içecek sektörünün çok zor dönemlerden geçtiğini Davut Çetin, ATSO MESEM tarafından gerçekleştirilen servis görevlisi, servis yöneticisi, bar görevlisi, barista ve aşçı sınavlarına katılan ve başarılı olan 50 çalışanın, alınan hibe desteği sayesinde herhangi bir sınav ve belge bedeli ödemeden uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesine kavuştuklarını söyledi.

" Türkiye'ye örnek"

ATSO'nun Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 2014 yılında yetkilendirilen Türkiye'deki ilk Oda olduğunu vurgulayan Davut Çetin, ATSOMESEM'in başarılı çalışmalarıyla diğer Odalara da örnek olduğunu belirtti.

"Belgelendirme ücretleri hibe desteğinden karşılanacak"

Davut Çetin, ilk hibenin 31 Ocak tarihinde tamamlanacağını, ikinci "Doğrudan Belgelendirme Hibesi"nin ise 2025 yılına kadar devam edeceğini belirterek "ATSO MESEM'e servis görevlisi seviye 2-3-4, bar görevlisi seviye 4, servis yöneticisi seviye 5, kahve bar görevlisi seviye 4 ve aşçı seviye 4 mesleklerinde, Mesleki Yeterlilik Belgesi için Türkiye genelinde başvuruda bulunan ve sınavlarda başarılı olan adaylar, sınav maliyetine katlanmadan Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerliliğe sahip akredite Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olabilecekler" dedi.

Davut Çetin, sektörde çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlayabilecekleri bu belgelendirme sisteminin turizm ve yiyecek içecek sektöründe nitelikli ve belgeli işgücünün geliştirilmesine, işletmelerin hizmet kalitesinin artmasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. - ANTALYA

ATSO'dan, otel çalışanlarına 'Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgesi'
ATSO'dan, otel çalışanlarına 'Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgesi'

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Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Turizm, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO'dan, otel çalışanlarına 'Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgesi' - Son Dakika Ekonomi


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