AVM'lerde Nitelik Değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

AVM'lerde Nitelik Değişikliği

AYD Başkanı Şapkacı, bazı alanların AVM niteliği taşımadığını ve yönetmelik değişikliklerini açıkladı.

13.05.2025 11:25
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, bazı alanların alışveriş merkezi (AVM) olarak adlandırıldığını ancak bu niteliği taşımadığını belirterek, "AVM denilen yerlerde, bazen içerideki mağazaların yarısı boş, ulusal ve uluslararası markalar yok. Buralar AVM niteliğini kaybediyor." dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin uygulamasına yönelik alışveriş merkezi maliki, yönetimi ve tanımlarda çeşitli düzenlemeler yapılırken, "alışveriş merkezi" ibaresinin kullanımına ilişkin karışıklıkların ortadan kaldırılması amacıyla belirlenen nitelikleri taşımayan perakende işletmeleri bu ibareyi kullanamayacak.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan AYD Başkanı Şapkacı, 10 ila 20 bin metrekarenin altında olan alanların da AVM olarak adlandırıldığını ancak bu niteliği taşımadığını belirterek, "AVM denilen yerlerde, bazen içerideki mağazaların yarısı boş, ulusal ve uluslararası markalar yok. Pasaj niteliğini bile taşımıyor. Buralar AVM niteliğini kaybediyor. Eğer böyle bir durum varsa bunlar AVM sınıfından çıkarılabilir." diye konuştu.

AVM'lerin hem güvenlik hem de müşteriler için oluşturulacak ortak alanlarda belirli kural ve yükümlülüklere tabi olduğunu söyleyen Şapkacı, bunların finansal ve fiziki yükler de getirdiğini anlattı.

Şapkacı, AVM'lerde belirli ortak alanların oluşturulması gerektiğini hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ortak alanlar yönetmelikte de olan mescit, acil tıbbi müdahale alanı, bebek bakım odası, dinlenme alanları veya çocuk oyun alanı gibi. Bu alanlarda AVM niteliği alınmak isteniyorsa AVM açıldıktan sonra bakanlık denetleme yapıyor, bu alanların bir kısmını görmüyor ve yatırımcılara süre veriyordu. Yönetmeliğe göre şimdi yeni yapılan alışveriş merkezlerinde en başta AVM açılmadan, yapı ruhsatı verilmeden bu alanların tamamlanması isteniyor. Otomatik bir denetleme mekanizması getirildi. Bu da sağlıklı bir şey. AVM'ler kanunda, mevzuatta olan bütün bu alanlar oluşturulduktan sonra açılacak ki doğrusu da bu. Bence bu da sektör adına pozitif bir gelişme."

Ortak alanlardan elde edilen gelirlere dikkati çeken Şapkacı, "Örneğin çatıda bir reklam panosu yapmışsınız, oradan da pazarlama ve reklam alıyorsunuz. Ancak daha önce çıkarılan mevzuatta buradan elde edilen gelirler kiracıların giderlerine mahsup ediliyordu. Bu yatırımcıların mülkiyet hakkına verilen bir zarardı. Burada da çatı veya AVM'nin dış cephesinde verilen reklamların artık ortak alan olmadığı, buradan elde edilen gelirlerin de giderlerden düşmek zorunda olmadığı bir düzeltme yatırımcı lehine yapıldı." açıklamasında bulundu.

"Sektörün imajına ve kalitesine pozitif anlam getirecek"

Şapkacı, perakendeciler, markalar, yatırımcılar tarafında ortak alan giderleriyle ilgili şeffaflık konusunda şikayetler olduğunu hatırlatarak, "Bakanlık burada artık bu mekanizmayı da daha otomatize edecek. Eğer yatırımcılar rapor gönderecekse gönderdiğine dair ispatlanacak dokümanları da sisteme yükleyecek, böylece hangi alışveriş merkezinin, raporları şeffaf bir şekilde gönderdiği görülecek." diye konuştu.

Alınan kararların yatırımcılara ve perakendecilere olumlu bir etki sağlayacağına dikkati çeken Şapkacı, şunları kaydetti:

"AVM niteliği taşımayan yerler AVM niteliğinden büyük bir ihtimalle çıkarılabilir. Bunlar özellikle 10-20 bin metrekarenin altında olan yerler. Ama buralarda bir de güvenlikle ilgili önlemler, plaka tanıma sistemi, ortak alanlar yapılması isteniyor. Ancak bu alanları oluşturduğunuz takdirde 5-10 bin metrekarelik alışveriş merkezinin yarısı zaten bu alanlara gidiyor. AVM niteliğinde olması zaten mümkün değil. Adı AVM ama aslında içeride doğru düzgün bir marka yok. Bu da belki de sektörün imajına ve kalitesine pozitif anlam getirecek."

Şapkacı, son dönemdeki yüksek kira tartışmalarına da değinerek, "Kiralar yüksek deniliyor iyi alışveriş merkezlerine bakın neredeyse boş yer yok. Yüksek kira değil aslında ciroları hep birlikte artırabilmeliyiz. Artık iş ortaklarımızla beraber hem yatırıcılar hem perakendeciler olarak artık bu tür tartışmalardan kaçınıp, ciroları nasıl artırabilmeliyiz diye bakmalıyız." dedi.

Kaynak: AA

Alışveriş, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AVM'lerde Nitelik Değişikliği - Son Dakika

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