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Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 97,7 oldu - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 97,7 oldu

21.01.2022 13:28
Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 97,7 oldu

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 97,7 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 97,7 olarak belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı üçüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ikinci çeyrekte yüzde 98,3 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 97,7 seviyesine geriledi.

AB'de de ikinci çeyrekte yüzde 90,9 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı ise üçüncü çeyrekte yüzde 90,1 seviyesinde belirlendi.

Söz konusu oran 2020'nin üçüncü çeyreğinde AB'de yüzde 89,2, Avro Bölgesi'nde yüzde 96,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

En yüksek borç oranı Yunanistan'da

AB üyesi ülkeler arasında 2021 yılının üçüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 200,7 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 155,3 ile İtalya, yüzde 130,5 ile Portekiz, yüzde 121,8 ile İspanya, yüzde 116 ile Fransa, yüzde 111,4 ile Belçika ve yüzde 109,6 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 19,6 ile Estonya, yüzde 24,2 ile Bulgaristan ve yüzde 25,3 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

AB'de Bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,7

AB'de geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,8 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı ise aynı dönemde yüzde 6,4'ten yüzde 4'e düştü.

Bu oran 2020'nin üçüncü çeyreğinde AB'de yüzde 6, Avro Bölgesi'nde yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.

Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

AB üyesi ülkeler, salgın nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti.

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Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 97,7 oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 97,7 oldu - Son Dakika
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