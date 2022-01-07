Avro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda arttı

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Kasım 2021'de aylık bazda yüzde 1 yükselerek beklentileri aştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Kasım 2021 dönemine ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 7,9 arttı.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar kasım ayında ekime kıyasla yüzde 1, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 yükseldi. Perakende satışlara ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 daralma ve yıllık yüzde 5,6 artış yönündeydi.

AB ülkeleri arasında kasımda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 4,9 ile İspanya'da, yüzde 4 ile Lüksemburg'da ve yüzde 2,8 ile Portekiz'de gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 4,1 ile Avusturya'da, yüzde 3,6 ile Letonya'da ve yüzde 3,1 ile Hırvatistan'da oldu.

Perakende satışlar, yıllık bazda Slovenya'da yüzde 41,1, Fransa'da yüzde 22,7, Polonya'da yüzde 14,5 artarken, Letonya'da yüzde 3,6, Almanya'da yüzde 2,8 ve Finlandiya'da yüzde 1,9 geriledi.