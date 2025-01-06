Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Düşüşte

Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ocak ayında düştü.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix, ocak ayıyla ilgili Avro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi, Almanya'daki ekonomik zafiyetlerden ve durgunluktan olumsuz etkilendi.

Aralıkta eksi 17,5 puan olan Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi, ocakta eksi 17,7'ye geriledi. Böylece endeks, 2023 yılının kasım ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Piyasalar, ocakta güven endeksinin eksi 17,7 civarında olmasını bekliyordu.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 28,5'ten eksi 29,5 puana gerileyerek 2022 Ekim ayından bu yana en düşük değere indi.