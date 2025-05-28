Avronun Dolar Alternatifi Olma Potansiyeli - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avronun Dolar Alternatifi Olma Potansiyeli

28.05.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, avronun doların alternatifi olma potansiyelinin var olduğunu, ancak birlik ve aksiyon gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, avronun doların alternatifi olma potansiyelinin bulunduğunu ancak bunun için Avro Bölgesi ülkeleri arasındaki birliğin sağlanması başta olmak üzere birtakım aksiyonlar alınması gerektiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın "Avronun doların alternatifi olabileceğine" dair açıklamaları avronun bu konudaki potansiyelinin olup olmadığını gündeme getirdi.

Lagarde, mevcut dünya düzeninin temelinden sarsılmakta olduğunu belirterek, dünyanın daha fazla korumacılığa yöneldiği bir dönemde avronun daha büyük bir rol üstlenmesi için fırsatlar gördüğünü söyledi.

Çok taraflı işbirliğinin yerini ikili işbirlikleri ile ikili güç oyunlarının aldığını vurgulayan Lagarde, küresel finansal sistemin temel taşı olan ABD dolarının baskın rolü konusunda bile belirsizlik olduğunu dile getirdi.

Uzmanlar, avronun doların alternatifi olma potansiyelinin bulunduğunu ancak bunun için Avro Bölgesi ülkeleri arasındaki birliğin sağlanması başta olmak üzere birtakım aksiyonlar alınması gerektiğini belirtti.

Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Lagarde'ın yorumlarının Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in seçimlerin ardından yaptığı ve ABD'den daha fazla bağımsızlık çağrısında bulunan açıklamalarıyla aynı tonda olduğunu belirtti.

"Avro Bölgesi'ndeki mali birliğin eksikliği ve ABD sermaye piyasalarının derinliği, avronun küresel rezerv para birimi olarak doların yerini almasının önündeki önemli kısıtlamalar olarak kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullanan Foley ancak bunun avro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin doların değerini aşındırmayacağı anlamına gelmediğini aktardı.

Foley, "Lagarde'ın, Avro Bölgesi'nin bundan sonra daha fazla ticaretin avro üzerinden yapılması yönünde baskı yapacağı şeklindeki açıklamaları dolara olan bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir adım." dedi.

-"Avro kesinlikle dolara alternatif olma potansiyeline sahip, ancak değişiklikler yapılması gerekecek"

Londra merkezli Ballinger Group FX Piyasalar Analisti Kyle Chapman "Avro kesinlikle dolara alternatif olma potansiyeline sahip ancak değişiklikler yapılması gerekecek." dedi.

ABD'nin daha tutarlı bir yapıda olması, tekil ve oldukça likit bir borç piyasasına sahip olması, Avro Bölgesi'nin ise parçalanmış olması ve her birinin kendi politikaları olan ve bazılarının diğerlerinden daha güvenilir olduğu hisse senedi ve tahvil gibi yatırım araçlarının ihracını yapan kuruluşlardan oluşması nedeniyle doların sıklıkla tercih edildiğini söyleyen Chapman, Alman tahvil piyasasının kendisine rakip olan tahvil piyasalarıyla rekabet edemeyecek kadar küçük ve diğer Avrupa ülkelerinin de o kadar güvenilir olmadığını aktardı.

Chapman, "Avronun gerçek bir dolar alternatifi haline gelmesi için daha fazla ortak borçlanma ve AB düzeyinde borçlanma, daha fazla entegre sermaye piyasaları ve daha fazla avro cinsinden ticaret gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Christine Lagarde, Avrupa Birliği, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avronun Dolar Alternatifi Olma Potansiyeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayram müjdesi gibi İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek Bayram müjdesi gibi! İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek
Hepsinin kaderi aynı oldu Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu Hepsinin kaderi aynı oldu! Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu
Yeni maceraya atılıyor Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı Yeni maceraya atılıyor! Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı
Bungalov kapısında silahlı saldırı Önce keşif sonra tatil yapmışlar Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Dünyanın ilk elektrikli otomobili 100 yaşında Dünyanın ilk elektrikli otomobili 100 yaşında
Sevgilisinin Fenerbahçe’ye transferi için kariyerinden vazgeçti Sevgilisinin Fenerbahçe'ye transferi için kariyerinden vazgeçti
Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü
Bahçeli görüşmesi sonrası Bakırhan “Ne istiyoruz“ dedi, tek tek sıraladı Bahçeli görüşmesi sonrası Bakırhan "Ne istiyoruz" dedi, tek tek sıraladı
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi

11:26
İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu
İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
10:34
SGK’dan emeklilere uyarı Maaşınız yanabilir
SGK'dan emeklilere uyarı! Maaşınız yanabilir
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
15:45
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho’ya ateş püskürdü
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
15:13
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
15:11
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
15:03
Canlı yayında Müge Anlı’ya “Bu erkeklere ne olmuş ya“ dedirten kayıt
Canlı yayında Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:53
Galatasaray’ın yeni kaptanı belli oldu
Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 11:59:35. #7.13#
SON DAKİKA: Avronun Dolar Alternatifi Olma Potansiyeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.