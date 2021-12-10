Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,38 düşüşle 475,16 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 değer kaybederek 15.572 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 7.302 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,48 azalışla üzerinde 6.975 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de 0,25 değer kaybederek 26.751 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1290 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklan verilere göre Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yıllık yüzde 5,2 ile beklentiler düzeyinde arttı. İngiltere'de ise sanayi üretimi ekimde yüzde 0,6 azalarak tahminlerin altında kaldı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili endişelerin piyasalarda risk algısını artırdığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın para politikası üzerinde önemli belirleyicilerden biri olması sebebiyle yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.