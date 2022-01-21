Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne sert satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,51 azalışla 475,2 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,48 düşüşle 15.674 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,48 değer kaybıyla 7.506 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,46 düşüşle 7.089 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,60 azalışla 8.673 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,50 değer kaybıyla 27.156 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1,1340 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini ve hisse senedi piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

Bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de yapacağı görüşmeye ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, bölgedeki askeri hareketliliğin de yakından takip edildiğini bildirdi.

Öte yandan bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre İngiltere'de perakende satışlar aylık yüzde 3,7 ve yılık yüzde 0,9 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini belirterek, jeopolitik risklere ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi.