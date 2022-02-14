Üye Girişi
Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

14.02.2022 11:26
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,8 azalışla 461 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 2,39 düşüşle 15.056 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 azalarak 7.574 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,16 değer kaybıyla 6.860 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,7 azalışla 8.560 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3 gerileyerek 26.158 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1340'tan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesiyle cuma günü artan risk algısı, bugün de fiyatlamalardaki etkisini sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan dün, ABD yönetiminin, Ukrayna'nın bu hafta içinde Rusya tarafından "her an" işgal edilebileceğine inandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ı gerginliği düşürmek için Kiev'e davet ederken, Biden'ın Zelenskiy'i arayarak Rusya ile yaşanan sınır kriziyle ilgili destek sözünü yinelediği bildirildi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade ederek, Lagarde'ın geçen hafta yaptığı açıklamalarda şahin tondan nispeten de olsa uzaklaştığını ve Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin ECB tarafından bölge ekonomisine olası etkilerine yönelik değerlendirmelerin önem arz ettiğini belirtti.

Gün içinde, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:10 Piyasa değeri 10 milyon lira! Balina kusmuğu yurt dışından yasa dışı getirildi
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
11:05 Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız
11:04 Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:35:28. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement