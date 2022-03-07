Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,83 azalışla 414, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,57 düşüşle 12.627 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 azalarak 6.911 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,67 değer kaybıyla 5.899 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,11 düşüşle 7.558 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,87 azalışla 21.370 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise bugün 1,0822 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından şu dakikalarda 1,0870'den alıcı buluyor.

Rusya- Ukrayna savaşı ve yaptırımların ekonomiye yansımaları gündemin odağındaki yerini korurken, belirsizliklerin sürmesi ile oynaklık ve karışık seyrin yeni haftanın fiyatlamalarında da etkili olması bekleniyor.

Enerjide büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Batılı ülkelerin bu alanda da karşılıklı yaptırım uygulamaya başlaması ile Hollanda'da işlem gören doğal gaz vadeli kontratlar 242 avroyu test ederek rekor kırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasının ardından bugün yüzde 9,5 artarak son 13,5 yılın en yüksek seviyesi olan 128,7 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı da şu dakikalarda 126 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının seyri ve bu kapsamda açıklanan yaptırımların küresel ekonominin en önemli kırılganlığı enflasyon konusunda belirleyici olacağını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin para politikalarının seyri açısından da yakından takip edileceğini söyledi.

Bu kapsamda yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında olacağını vurgulayan analistler, Çin, Almanya ve ABD'de yayımlanacak enflasyon verilerinin de önem taşıdığını kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da fabrika siparişleri ocakta aylık yüzde 1,8 artışla beklentileri aştı.