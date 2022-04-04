Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

04.04.2022 10:26
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya satıcılı başladı.

Avrupa borsaları, haftaya satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 457,5, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 düşüşle 14.355 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.541 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla 6.656 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 azalışla 8.466 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,89 düşüşle 24.940 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 1,1037 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvenilirliği korumak için yıl içinde en az iki kez 50 baz puanlık artırımı gerçekleştirme ihtimalinin yükseldiğini kaydetti.

Bu hafta çarşamba günü açıklanacak Fed'in mart ayı toplantı tutanaklarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğine işaret eden analistler, perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası'nın son toplantılarına ait tutanakların yayımlanacağını bildirdi.

Analistler, merkez bankası yetkililerinin yapacağı açıklamaların da tahvil piyasasının seyri açısından önem taşıdığını ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak fabrika siparişlerinin takip edileceğini söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'nın dış ticaret fazlası şubatta 11,5 milyar avroya çıkarak beklentileri aştı.

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Merkez Bankası, İspanya, Almanya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika


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