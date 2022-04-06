Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 azalışla 462,, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 14.410 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.612 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 6.625 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.617 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 24.909 puanda bulunuyor.

Düşüş eğilimini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 1,0890 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin fiyatlamalara yön veren temel risk unsuru olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağı beklentilerinin risk algısını arttırdığını söyledi.

Bu durumun enflasyonist endişeleri de beslemeye devam ettiğini ifade eden analistler, merkez bankaları cephesinde dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "şahin" açıklamalarla tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını kaydetti.

Analistler, bugün açıklanacak Fed'in 15-16 Mart'ta düzenlenen toplantısına ait tutanaklarda, mayıs ayı toplantısında faiz artırımları ve bilanço küçültme konusunda izlenecek yola dair ipuçlarının aranacağını bildirdi.

Piyasada, Fed'in yüzde 80 ihtimalle mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu olasılığın artması ile piyasalardaki oynaklığın hızlanabileceğini ifade etti.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da şubat ayı fabrika siparişleri yüzde 2,2 azalarak beklentilerin belirgin şekilde altında kaldı.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını dile getirdi.