Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

19.05.2022 10:25
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,06 azalışla 429,3 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 13,822 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 7.378 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 6.275 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 23.902 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 8.396 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.20 itibarıyla yatay seyirle 1,0470 seviyesinden işlem görüyor.

Dün İngiltere'de enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken Avro Bölgesi'nde martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, nisanda da aynı seviyeyi korudu.

Analistler, küresel piyasalarda, yüksek enflasyonist ortamda merkez bankalarının agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomileri resesyona sürükleyeceği endişeleri ile negatif bir seyir izlendiğini belirterek, şirketlerin bilançolarının kötü gelmesinin de enflasyon endişelerini tırmandırdığını söyledi.

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Kaynak: AA

Enflasyon, Almanya, England, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika


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