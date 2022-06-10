Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Karar sonra basın açıklaması yapan ECB Başkanı Christine Lagarde , temmuzda 25 baz puanlık faiz artırımının planlandığını, söz konusu artırımlara eylülde enflasyon tahminlerine göre devam edeceklerini belirterek, " Eylül tahminleri 2024 enflasyonunu yüzde 2,1 veya daha yüksek gösteriyorsa faiz artışı 25 baz puanın üzerinde olabilir." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 7.435 puanda, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 6.320 puanda, İtalya 'da MIB 30 endeksi yüzde 1,04 değer kaybıyla 23.530 puanda ve İspanya 'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,89 azalışla 8.633 puanda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Almanya, İspanya, Ekonomi, Son Dakika

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